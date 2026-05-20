«Живая база данных для мошенников»: Россиян предупредили об опасности домовых чатов
Эксперт Бориславский: Мошенники используют домовые чаты для сбора информации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB
Мошенники начали активно использовать домовые чаты для социальной инженерии и бытового обмана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский.
По его словам, открытые чаты жилых комплексов превращаются для злоумышленников в аналог «живой базы данных». Жители сами выкладывают информацию о себе и соседях: кто недавно переехал, делает ремонт, уехал в отпуск, продаёт технику.
Особенно уязвимы крупные ЖК на тысячи квартир, где люди не знают друг друга лично. Мошенники могут месяцами выглядеть как обычные соседи, участвовать в обсуждениях, а затем использовать доверие для афер.
Среди популярных схем: фейковые продажи парковок, стройматериалов, мебели с предоплатой; поддельные сборы на нужды дома; фальшивые голосования; выманивание кода из Госуслуг; публикация вредоносных ссылок под видом опросов.
Сообщения об отпуске или поиске присмотра за квартирой могут использоваться не только интернет-мошенниками, но и для подготовки офлайн-преступлений.
А ранее в Совфеде предупредили, что мошенники начали маскировать фишинговые сайты под сервисы проверки графиков отключения горячей воды. Таким образом аферисты крадут доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Помимо этого встречаются предложения скачать «документы» или приложения, внутри которых может быть вредоносное программное обеспечение.
