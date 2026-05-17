Названа новая схема мошенников с графиками отключения горячей воды

Аферисты начали маскировать фишинговые сайты под сервисы проверки графиков отключения горячей воды и таким образом похищать доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

По словам сенатора, злоумышленники используют сезонную тему коммунальных отключений, чтобы повысить доверие жертв.

«Схема обычно выглядит достаточно просто: приходит сообщение якобы от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ с предложением проверить график отключения по адресу», — сказал он.

После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, визуально похожий на официальный ресурс. Там у него запрашивают персональные данные и данные для входа в «Госуслуги». Отдельную опасность представляют страницы, которые имитируют авторизацию через государственный портал. Также встречаются предложения скачать «документы» или приложения, внутри которых может быть вредоносное программное обеспечение.

Шейкин отметил, что подобные ресурсы становятся всё более правдоподобными: злоумышленники копируют дизайн реальных сайтов и используют похожие адреса. Он подчеркнул, что единственный безопасный способ проверки информации — заходить на официальные сайты напрямую, а не по ссылкам из сообщений. Сенатор также напомнил, что ни один коммунальный сервис не запрашивает пароли от «Госуслуг», банковские данные или коды из СМС.

Ранее сообщалось, что в преддверии основного периода сдачи ЕГЭ в России участились попытки мошенников обмануть выпускников и их родителей. Злоумышленники звонят школьникам и отправляют сообщения, представляясь сотрудниками ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить коды из СМС либо заставить перейти по вредоносным ссылкам.