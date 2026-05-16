В Госдуме, как и везде: Депутат раскрыл график отключения горячей воды в нижней палате

Здание Госдумы на Охотном Ряду летом на 10 дней останется без горячей воды в рамках плановых отключений в Москве. Об этом сообщил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

Он подчеркнул, что в подобных работах не существует исключений для отдельных объектов — график действует одинаково для всех зданий без разделения по статусу.

«Простой пример: по утвержденному графику горячую воду в здании Государственной думы на Охотном Ряду в этом году отключат с 9 по 19 июня, на 10 дней», — сказал он ТАСС.

Депутат пояснил, что летом проводятся проверки и испытания теплотрасс и оборудования, включая тепловые пункты и участки трубопроводов. Эти работы, как отметил парламентарий, позволяют выявить слабые места до начала отопительного сезона и избежать аварий зимой.

С 20 мая в Москве стартуют плановые отключения горячей воды. Жителям предлагается уточнять графики через онлайн-сервис ПАО «МОЭК», где публикуются сроки ограничений по адресам.

Ранее сообщалось, что на фоне ежегодных летних отключений горячей воды специалисты объяснили особенности работы централизованных систем отопления в России и необходимость профилактических работ. Проверка систем занимает от 10 до 14 дней и сокращать этот срок специалисты не планируют. Без профилактики возможны серьёзные повреждения магистралей, которые зимой могут оставить без тепла целые районы.