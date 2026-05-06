Готовим тазики: Когда отключат горячую воду в 2026 году в Москве и регионах Оглавление Почему каждый год отключают горячую воду Сроки отключения горячей воды в Москве в сезоне-2026 График отключения по регионам России в 2026 году Московская область (конец мая – 31 августа, максимум 14 дней) Санкт-Петербург (после отключения отопления при +8 °C за 5 дней, проверка 8000 км труб) Другие города России Как узнать дату отключения горячей воды в 2026 году по адресу Аварийные отключения — чем отличаются и что делать Что делать, если горячую воду не вернули вовремя Как подготовиться к отключению горячей воды — советы на все случаи Важно: счётчики воды и перекрытие вентиля Инициативы по сокращению сроков отключений — правда и мифы Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда начинают отключать горячую воду в Москве в 2026 году? Когда отключают горячую воду в Московской области в 2026-м? Как узнать, когда отключат горячую воду, по адресу? Сколько максимально дней нельзя быть без воды по закону? Платят ли за горячую воду во время отключения? Что делать, если воду не вернули вовсе или отключили аварийно? Заключение Плановые отключения горячей воды в 2026 году в Москве. Как узнать график отключения по адресу. Сроки в Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах. Советы, как подготовиться к сезону, и что делать, если воду не вернули. 6 мая, 10:09 Когда отключат горячую воду в Москве и других городах в 2026 году. Обложка © Nano Banana AI

Плановые отключения горячей воды в 2026 году стартуют в Москве с конца мая и продлятся до конца августа. Узнать точные даты для своего дома можно на mos.ru и в приложении МОЭК. Главная причина ежегодных отключений — гидравлические испытания теплосетей под повышенным давлением, позволяющие выявить слабые места и подготовить коммуникации к зиме. В материале — полный гид по срокам в столице и регионах, пошаговая инструкция для поиска по адресу, а также советы: от способов нагреть воду до перерасчёта платы за ЖКХ.

Почему каждый год отключают горячую воду

Ежегодное отключение горячей воды знакомо многим. Из года в год на несколько дней мы теряем удобную возможность помыть посуду в тёплой воде или самим принять расслабляющий душ. Вместо этого нам приходится доставать кипятильники, тазы, греть чайники и кастрюли. И хотя бы раз у вас возникал вопрос: зачем вообще отключают горячую воду?

Почему каждый год отключают горячую воду. Фото © ТАСС / Шеметов Максим

На самом деле такие ежегодные отключения крайне необходимы для поддержания всей системы водоснабжения в надлежащем состоянии. Во время них проводят:

гидравлические испытания (под высоким давлением) тепловых сетей для выявления дефектов;

диагностику и ремонт магистральных труб, тепловых пунктов и станций;

подготовку инфраструктуры к зиме — профилактика снижает риск аварий в отопительный сезон.

Сроки отключения горячей воды в Москве в сезоне-2026

Одной конкретной даты для отключения горячей воды нет. Каждая управляющая компания сама решает, когда проводить профилактические работы, но обычно их начинают в конце весны – начале лета и завершают до начала осени.

Так и в 2026 году в Москве гидравлические испытания теплосетей пройдут с конца мая до конца августа. Но тут сразу уточним. Горячей воды не будет не все три месяца по всей столице. Отключение горячего водоснабжения происходит поочерёдно, от района к району, а максимальный срок, на который вас могут лишить воды согласно СанПиН, не может превышать 14 дней.

На сколько отключают горячую воду в 2026 году. Фото © ТАСС / Максим Коротченко

На сегодняшний день в Москве обычно отключают воду на 10 дней, что несколько меньше, чем во многих других регионах страны. А есть и те микрорайоны, где ремонт не требуется вовсе либо занимает ещё более короткое время, так как там установлено современное оборудование и нет аварийных участков трубопровода.

Ну и не стоит волноваться, что вода пропадёт неожиданно, — управляющая компания обязана уведомить жильцов о предстоящих работах за 10 дней.

И, кстати, уже известно, когда именно начнут отключать от горячего водоснабжения жителей столицы, — 13 мая, это коснётся некоторых домов восточного округа Москвы.

График отключения по регионам России в 2026 году

График отключения горячей воды в 2026 году, как и всегда, варьируется в зависимости от региона, состояния инфраструктуры и местных условий. В большинстве случаев работы проводятся летом, после завершения отопительного сезона.

Московская область (конец мая – 31 августа, максимум 14 дней)

В Московской области, как и в Москве, работы пройдут с конца мая до 31 августа. Максимальная продолжительность отключения здесь — 14 дней.

Санкт-Петербург (после отключения отопления при +8 °C за 5 дней, проверка 8000 км труб)

В Санкт-Петербурге к гидравлическим испытаниям приступают почти сразу после отключения отопления, а сделают это, как только среднесуточная температура воздуха продержится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Обычно это происходит во второй половине мая, следовательно, и горячая вода будет отключена ближе к концу месяца.

Другие города России

В Казани и Нижнем Новгороде горячую воду планируют отключить уже 12 мая 2026 года, а гидравлические испытания в Новосибирске должны начаться чуть позже, 16-го числа. В Иркутске первые отключения начнутся тоже почти сразу после окончания отопительного сезона, а именно 17 мая. А вот жители Читы перейдут на кипятильники и тазики только 22 мая. От города к городу сроки отличаются в зависимости от местных условий и состояния сетей.

Как узнать дату отключения горячей воды в 2026 году по адресу

Как узнать, когда у вас отключат горячую воду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Конкретная дата отключения горячей воды зависит от адреса, а потому, чтобы узнать, когда именно ваш дом отключат от ГВС, необходимо обратиться к специальным сервисам вашего города, где можно посмотреть точные сроки начала и окончания работ.

Для жителей Москвы: «МОЭК Онлайн» и mos.ru.

Для жителей Московской области: мобильное приложение «Добродел» и «Карта коммунальных услуг МКД».

Для жителей Санкт-Петербурга: сайт Комитета по энергетике и порталы теплоснабжающих организаций — «ТЭК СПб», «Теплосеть Санкт-Петербурга», «Петербургтеплоэнерго» и «Теплоэнерго».

Для жителей других городов: официальные сайты единой теплоснабжающей организации и государственные порталы (например, «Госуслуги. ЖКХ»).

Аварийные отключения — чем отличаются и что делать

Гидравлические испытания — это плановое отключение горячего водоснабжения, к которому нас всех готовят и у которого есть конкретные сроки (10–14 дней). Но иногда случаются и неожиданные работы, связанные с какой-то неисправностью, — такое отключение воды называется аварийным.

Аварийное отключение происходит из‑за непредвиденных поломок и повреждений на сетях. По закону устранение аварии должно быть выполнено в течение 24 часов. Если же сроки превышены, вы имеете право на перерасчёт платы за услугу горячего водоснабжения.

Что делать, если горячую воду не вернули вовремя

Как мы уже говорили, лишать жильцов горячей воды более чем на 14 дней нельзя (в Москве — 10 дней). Но что делать, если работы затянулись и ГВС вовремя не возобновили?

Что делать, если долго нет горячей воды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VladKK

Для начала проверьте график, чтобы убедиться в срыве сроков.

После подайте жалобу в управляющую компанию, а если реакции нет — в жилищную инспекцию.

И напишите заявление на перерасчёт платы за период, когда услуга не предоставлялась.

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчётный период снижается на 0,15% от суммы, которую потребитель должен был заплатить.

Также рекомендуем:

фиксировать нарушения. Делайте фото и видео отсутствия воды, записывайте даты и время обращений в УК;

привлекать соседей. Коллективные обращения и иски повышают шансы на быстрое решение проблемы;

следить за уведомлениями. По закону о начале плановых работ должны уведомлять не позднее чем за 10 рабочих дней до их начала.

Как подготовиться к отключению горячей воды — советы на все случаи

Так как отключают горячую воду не в первый раз, россияне за много лет уже приспособились и придумали несколько способов, как пережить этот непростой период.

Первое и самое очевидное — это, конечно, нагревание воды в кастрюлях: классический способ — кипятите большие объёмы воды и смешивайте с холодной для комфортной температуры. Можно ещё кипятильник купить для таких нужд.

Установка водонагревателя: рассмотрите варианты проточного или накопительного водонагревателя — это обеспечит комфорт на весь период отключения.

Альтернативные варианты: посетите фитнес‑клуб, там обычно есть душевые, ну или просто договоритесь с родственниками или друзьями, у которых ещё не отключили ГВС. А ещё можно провести время на даче.

Запланируйте отпуск: если возможно, подстройте отпуск или мини‑путешествие на время отключения — так вы не заметите неудобств.

Важно: счётчики воды и перекрытие вентиля

Перед началом отключения обязательно перекройте вентиль горячей воды. Это предотвратит намотку «воздушных» кубометров на счётчике, если в системе останется остаточное давление или произойдёт случайный запуск подачи.

Нужно ли платить за горячую воду, если её отключили. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Что касается перерасчёта:

если вода не подавалась в соответствии с графиком, плата за эти дни не взимается;

при превышении сроков планового отключения или при аварийных ситуациях подавайте заявление на перерасчёт.

Инициативы по сокращению сроков отключений — правда и мифы

И хотя сегодня отключения горячей воды не такие длительные, как раньше, когда работы проводили почти по месяцу, эти 10–14 дней тоже доставляют немало неудобств. Потому нередко звучат призывы к уменьшению сроков ограничения ГВС. Так, недавно Общественная палата предложила сократить сроки плановых отключений с 14 до 3–5 дней. Однако пока такую инициативу реализовать везде невозможно, так как:

износ сетей в ряде регионов очень высокий и требуется больше времени на диагностику и ремонт;

да и объёмы работ значительны: нужно проверить и подготовить тысячи километров труб и оборудования к зиме.

Поэтому сегодня сократить отключение горячей воды везде не получится.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда начинают отключать горячую воду в Москве в 2026 году?

В конце мая. Точные даты для вашего дома можно узнать на mos.ru или в приложении МОЭК.

Когда отключают горячую воду в Московской области в 2026-м?

С конца мая до 31 августа, максимум на 14 дней. Проверьте график через «Добродел» или «Карту коммунальных услуг МКД».

Как узнать, когда отключат горячую воду, по адресу?

Используйте официальные ресурсы: mos.ru (Москва), «Добродел» (МО), сайт Комитета по энергетике (СПб) или «Госуслуги. ЖКХ» (другие регионы).

Сколько максимально дней нельзя быть без воды по закону?

При плановых отключениях вас могут лишить воды на срок до 10 дней в Москве, до 14 дней — в большинстве регионов. При аварийных — не более чем на 24 часа.

Платят ли за горячую воду во время отключения?

Нет, если отключение плановое и соответствует графику. При превышении сроков или аварийных отключениях подавайте заявление на перерасчёт.

Что делать, если воду не вернули вовсе или отключили аварийно?

Проверьте график, подайте жалобу в УК и жилищную инспекцию, напишите заявление на перерасчёт платы.

Заключение

Ежегодные отключения горячей воды — вынужденная мера, которая в перспективе обеспечивает стабильную подачу тепла в ваши батареи холодной зимой. Главные инструменты для вашего спокойствия — предварительное планирование и знание своих прав. Проверьте дату по вашему адресу, подготовьте кастрюли и, возможно, установите водонагреватель (хотя бы временный).

Авторы Андрей Ананьев