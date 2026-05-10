Бойлер вместо тазика: Эксперт назвал оптимальный способ греть воду при отключении ГВС

Каждый год, когда отключают горячую воду, люди начинают задаваться вопросами. Глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил, что наша центральная система отопления куда надёжнее, чем если бы у каждого был свой котёл. Поэтому мы, в России, можем спокойно сидеть в тепле даже в самые лютые морозы. А вот в Европе, где чаще всего ставят индивидуальное отопление, зимой приходится ходить дома в тёплых свитерах.

Эксперт подчеркнул, что опрессовка труб летом предотвращает аварии в отопительный сезон. Проверка системы занимает 10–14 дней, пишет 360.ru. Сокращать этот срок специалисты не планируют. Без профилактики порывы магистралей оставят без тепла целые районы при минусовых температурах.

Крохин посоветовал установить водонагреватель для комфорта во время паузы. Проточные модели и бойлеры служат 20–30 лет. Устройство используют всего две недели в году. Альтернативный вариант — посетить родственников или друзей с другим графиком отключений. Кипятить воду в тазиках эксперт не рекомендует — риск ожогов и травм остаётся высоким.

Напомним, в 2026 году россияне получают поддержку при оплате услуг ЖКХ. Государство предлагает два механизма помощи — субсидии и льготы. Субсидии рассчитывают с учётом дохода семьи. Льготы предоставляют отдельным категориям граждан. Федеральные правила действуют во всех регионах страны. Семья получает субсидию, если траты на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода.