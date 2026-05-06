Две меры поддержки сразу: Кому положены субсидии и льготы на оплату ЖКХ в 2026 году

В 2026 году поддержка при оплате ЖКХ включает субсидии (зависят от дохода) и льготы (для отдельных категорий). Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Федеральные правила действуют во всех регионах. Субсидия предоставляется, если расходы семьи на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода. В Краснодарском крае для многодетных семей порог снижен до 15 процентов. Субсидию могут получить собственники жилья, наниматели, члены жилищных кооперативов при отсутствии долгов по коммуналке. Оформляется в управлении соцзащиты по месту жительства на 6 месяцев.

Льготы предоставляются независимо от дохода. Федеральные льготы: инвалиды I, II, III групп и семьи с детьми-инвалидами — 50 процентов на оплату жилья и коммунальных услуг, включая взнос на капремонт; ветераны боевых действий и участники СВО — 50 процентов при отсутствии задолженности; реабилитированные и пострадавшие от репрессий — 50 процентов в пределах социальных норм; Герои России и СССР, Герои Труда — 100 процентов; участники Великой Отечественной войны, блокадники, узники концлагерей — 50 процентов; чернобыльцы — 50 процентов.

С 1 июля 2026 года изменится структура выплат: компенсация на жильё и на коммунальные услуги будут рассчитываться отдельно. Размер компенсации на ЖКУ будет считаться исходя из тарифов и нормативов, а не фактического потребления. За субсидиями и льготами нужно обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

В Краснодарском крае выплаты переведены на банковские карты, для получателей через почту услуга сохранена. Субсидия и льготы не исключают друг друга. Если расходы на ЖКХ превышают 22 процента дохода, обращайтесь за субсидией. Если относитесь к льготной категории — оформляйте льготу.

Ранее россиянам напомнили о перерасчёте ЖКУ при отъезде на майские праздники. Перерасчёт возможен по холодной и горячей воде, водоотведению и газу, если речь не идёт о газе для отопления. При этом есть важное условие. Квартира должна быть без счётчиков именно из-за подтверждённой технической невозможности их установки. Если приборы учёта есть, нужно просто передать фактические показания.