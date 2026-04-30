С 1 мая вступят в силу новые правила ЖКХ. Что изменится для жильцов Оглавление Как изменится порядок оплаты за услуги ЖКХ с 1 мая 2026 года Как изменятся правила регистрации в квартире с 1 мая 2026 года С 1 мая 2026 года вступят в силу сразу несколько новшеств, которые касаются порядка расчётов и оплаты за услуги ЖКХ, а также регистрации в квартире. Что нужно знать жильцам? 29 апреля, 21:20 Юристы рассказали, какие новшества ждут жильцов с 1 мая 2026 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baranq

Как изменится порядок оплаты за услуги ЖКХ с 1 мая 2026 года

В Мосэнергосбыте сообщили о переходе на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком за потреблённую электроэнергию. С 1 мая 2026 года у всех собственников жилых помещений в указанных организацией домах возникают с ней договорные отношения. Прямые договоры считаются заключёнными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределённый срок. При этом письменного заключения договора не требуется. Расчёты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут проходить через управляющие организации.

Квитанции за электричество за май 2026 года с указанием номера лицевого счёта жители получат в июне 2026 года. Затем для формирования платёжных документов необходимо ежемесячно в период с 15-го по 26-е число сообщать текущие показания приборов учёта электроэнергии любым удобным способом

— В мае также будет меняться внешний вид квитанций за услуги ЖКХ. В них появятся новые строки об уборке, ремонте, вывозе мусора, обслуживании счётчиков. Укажут перерасчёты и льготы. Суммы за содержание и ремонт общедомового имущества разобьют на отдельные позиции. Это наглядно покажет, за что и какая оплата идёт. Таким образом, вырастет детализация счёта. Структура выплат станет понятнее, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как изменятся правила регистрации в квартире с 1 мая 2026 года

С 1 мая представители коренных малочисленных народов, которые ведут кочевой или полукочевой образ жизни без постоянного места проживания, смогут регистрироваться по месту жительства по адресу местной администрации. Сделать это можно в любом из муниципальных образований, через которые проходят маршруты кочевников. Если же маршрут выйдет за пределы муниципалитета, то тогда предусмотрено снятие с учёта. Также сняться с учёта нужно и в том случае, если человек прекратил кочевой образ жизни.

Второе новшество — МВД начнёт снимать с регистрационного учёта людей, если будет доказан факт их фиктивной регистрации. Например, если регистрацию сделали на основании заведомо недостоверных сведений или фиктивных документов, человек был зарегистрирован в квартире или доме без намерения там пребывать или проживать, а также если собственник жилья не намеревался предоставлять свою недвижимость для проживания зарегистрированного.

— Соответственно, выписать «мёртвую душу» из квартиры можно будет без нервотрёпки и долгих судов. Если человек фиктивно прописан — процедура займёт всего неделю, а не месяцы, как раньше. В результате рынок недвижимости станет прозрачнее. Снизится число «резиновых» квартир, — рассказал генеральный директор pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Авторы Нина Важдаева