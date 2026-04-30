Уехали на майские — платите меньше: За какие услуги ЖКХ можно вернуть деньги
Россияне, которые уезжают из дома на майские праздники более чем на пять дней подряд, могут получить перерасчёт по части коммунальных платежей. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, в этом году майские праздники не складываются в одни длинные выходные. Но многие всё равно планируют поездки на дачу, к родственникам, в другой регион или берут отпуск между праздничными датами.
«Стоит помнить о праве на перерасчёт отдельных платежей за ЖКУ. По действующим нормам человек должен отсутствовать в квартире более пяти полных календарных дней подряд», — сказал Якубовский.
Депутат уточнил, что день отъезда и день возвращения в этот срок не входят. Перерасчёт возможен по холодной и горячей воде, водоотведению и газу, если речь не идёт о газе для отопления. При этом есть важное условие. Квартира должна быть без счётчиков именно из-за подтверждённой технической невозможности их установки. Если приборы учёта есть, нужно просто передать фактические показания.
Отдельно можно пересчитать плату за вывоз мусора. Для этого также нужно подать заявление и подтвердить документами, что жильца не было более пяти полных календарных дней подряд.
Якубовский подчеркнул, что это правило действует независимо от того, как в регионе начисляют плату за ТКО — по числу проживающих или по площади жилья. Но если квартира просто пустует, это не означает автоматического освобождения от оплаты мусора.
Перерасчёта не будет за отопление, электричество, общедомовые нужды, содержание жилья и капремонт. Эти услуги продолжают оказываться даже во время отсутствия собственника.
Чтобы не получить отказ, нужно сохранить билеты, посадочные талоны, документы о проживании, справку из санатория, командировочные бумаги или другие подтверждения поездки. Заявление можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения, а перерасчёт должны сделать в течение пяти рабочих дней после получения документов.
Ранее россиян предупредили о рисках из-за просрочки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Долги за квартиру лучше не накапливать, поскольку со временем последствия могут стать серьёзнее. Если деньги появились, задолженность рекомендуется погасить сразу. Это поможет избежать дополнительных начислений и дальнейших претензий со стороны коммунальных служб.
