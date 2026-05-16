Деньги покойного мужа и 8,8 кг золота: Пенсионерку в Петербурге обманули на 163 млн

В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка стала жертвой крупного мошенничества. По данным регионального главка МВД, женщина передала неизвестным деньги и золотые слитки почти на 163 млн рублей.

В полицию Калининского района обратилась жительница Большой Разночинной улицы. Она рассказала, что с апреля ей звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили отдать курьеру накопления, доставшиеся от покойного мужа.

Помимо денег, пенсионерка передала 8,8 кг золотых слитков. Общий ущерб составил 162,95 млн рублей.

Предполагаемого курьера мошенников задержали ранним утром в пятницу на улице Демьяна Бедного. Сейчас полиция устанавливает его возможных соучастников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенное пока изъять не удалось.

Ранее россиян предупредили о популярной схеме мошенников с поддельной доверенностью. Такой документ остаётся одним из самых эффективных инструментов в арсенале аферистов. Злоумышленники сначала получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», а затем загружают туда фальшивую доверенность. После этого человеку звонит лже-полицейский и сообщает, что преступники якобы вот-вот завладеют его имуществом.