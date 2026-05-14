Схема Долиной на колёсах: Автоподставщики делают в России деньги на дорогих «‎китайцах»

В России мошенники начали «зарабатывать» на автостраховках, используя для подстав дорогие китайские автомобили. Схема простая — приобретается элитная машина, страхуется по завышенной стоимости, после чего устраивается подставное ДТП. Об этом сообщил РИА «Новости» замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

«Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, он страхуется и затем злоумышленники совершают подставное ДТП, например, топят авто. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его», — пояснил он.

По словам Горяева, часто аферисты устраивают и ложные кражи машин. В этом случае авто просто вывозят за рубеж, после чего спокойно получают страховую выплату.

Ранее Life.ru писал, что мошенники вынуждают россиян продавать авто ниже рыночной стоимости. Так, в одном из дилерских центров предотвратили попытку продажи автомобиля по заниженной цене: под влиянием злоумышленников клиентка планировала реализовать Mazda CX-30 2021 года за 2,1 млн рублей при рыночной стоимости около 2,5 млн. В рамках оперативных мероприятий провели контролируемую сделку, мошенников задержали при попытке получить деньги.