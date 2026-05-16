Минпросвещения предупредило о схеме мошенников с регистрацией на ЕГЭ

В преддверии основного периода сдачи ЕГЭ Министерство просвещения России предупредило выпускников и их родителей о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят школьникам и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, образовательных учреждений и экзаменационных комиссий.

Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию аферисты пытаются выманить код подтверждения из смс или заставить перейти по вредоносной ссылке.

«Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке», – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом мошенники получают несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и даже банковским приложениям.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники Минпросвещения никогда не запрашивают подтверждение данных по телефону. При подозрительном звонке рекомендуется немедленно прекратить разговор, перезвонить в школу или на официальную горячую линию, а затем сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Единые государственные экзамены стартуют 1 июня – первыми выпускники сдадут историю, литературу и химию. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.

Ранее Life.ru писал, что эксперты Роскачества зафиксировали ещё одну схему обмана школьников перед ЕГЭ – двухэтапную психологическую уловку с «персональным подбором ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов. Аферисты предлагают школьникам пронести телефон на экзамен и отправить номер своего КИМ в чат, после чего обещают прислать правильные ответы.