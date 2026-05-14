Специальная военная операция
14 мая, 14:18

Академик Онищенко признался, что попытался сдать ЕГЭ и «ничего не понял»

Геннадий Онищенко. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Известный эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко сделал неожиданное признание о своём знакомстве с Единым государственным экзаменом. В пресс-центре НСН он рассказал, что по личной просьбе главы Минпросвещения Сергея Кравцова попытался сдать тест, но эксперимент закончился полным провалом.

«Мне дали листок, я там ничего не понял», — честно признался заслуженный врач России.

По словам академика, проблема была в форме подачи материала. Он ностальгически вспомнил, как раньше дети писали сочинения перед знакомым учителем, создавалась волнительная, но понятная атмосфера. Современную же процедуру с проставлением «крестиков-ноликов» он сравнил со сдачей экзамена на права, где правильный ответ можно просто угадать.

«Это просто ворчание моё, но куда денешься», — констатировал Онищенко.

Ранее стало известно, что более 2 млн школьников участвовали в пробных ЕГЭ и ОГЭ по всей РФ. Такая практика помогает психологически разгрузить подростков перед настоящими испытаниями и даёт возможность наглядно оценить весь объём пройденного материала.

Дарья Денисова
