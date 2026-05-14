Налоговый вычет и дополнительные баллы ЕГЭ: полный гид по ГТО 2026 для всех возрастов Оглавление Что такое ГТО: история и смысл программы Кто может сдавать ГТО в 2026 году: возрастные ступени Нормативы ГТО 2026: что нужно сдавать для значка Как зарегистрироваться и записаться на сдачу ГТО: пошаговая инструкция Где можно сдать ГТО в 2026 году: центры тестирования Знаки отличия ГТО: золотой, серебряный, бронзовый Льготы и бонусы за значок ГТО: подробный разбор Дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз Повышенная академическая стипендия студентам Налоговый вычет за ГТО 18 000 рублей: как получить Дополнительные дни и надбавки к зарплате для работающих Что нового в ГТО в 2026 году: испытания дронами и другие новости Часто задаваемые вопросы (FAQ) Сколько баллов к ЕГЭ даёт значок ГТО в 2026 году? Можно ли сдать ГТО в 50 или 60 лет? Как получить налоговый вычет за ГТО: пошаговая инструкция Что сложнее: золотой или серебряный значок ГТО? Где посмотреть нормативы ГТО по своей возрастной группе? Нужно ли платить за сдачу ГТО? Как узнать свой УИН ГТО? Полный гид по ГТО 2026: программа для всех возрастов. Зачем нужен золотой значок, какие нормативы сдавать (бег, подтягивание, пресс), как зарегистрироваться и получить до 2340 рублей налогового вычета или дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. 14 мая, 10:05

ГТО — это программа физической подготовки жителей России, возрождённая в 2014 году по указу президента Владимира Путина. Сдать нормы и получить золотой значок могут все от 6 до 70+ лет. За золотой значок ГТО можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ (до 10), повышенную стипендию в вузе и налоговый вычет 18 000 рублей. Рассказываем, как проходит сдача нормативов и что изменилось в 2026 году в программе ГТО.

Что такое ГТО: история и смысл программы

ГТО (готов к труду и обороне) — это всероссийская программа физподготовки, направленная на популяризацию здорового образа жизни и физической активности среди людей всех возрастов.

Она берёт своё начало ещё в первой половине XX века. 11 марта 1931 года её запустили в СССР как часть государственной системы физического воспитания. Однако с распадом Советского Союза в 91-м программа была свёрнута. И лишь в 2014 году, по инициативе президента России Владимира Путина, проект был возрождён.

Кто может сдавать ГТО в 2026 году: возрастные ступени

Сдавать ГТО могут все, от мала до велика. С 1 апреля 2026 года программа разделена на 18 возрастных ступеней, каждая из которой имеет свой перечень нормативов (отдельный для мужчин и женщин) и предназначена для лиц определённого возраста. Первая ступень — возраст 6–7 лет, восемнадцатая — 70 лет и старше.

Нормативы ГТО 2026: что нужно сдавать для значка

Перечень нормативов ГТО в 2026 году включает в себя как обязательные, так и дополнительные испытания на выбор. Основные — это бег, подтягивание, упражнения на силу и гибкость.

В перечень дополнительных испытаний могут входить:

челночный бег;

смешанное передвижение;

прыжок в длину с разбега;

плавание;

подъём туловища из положения лёжа на спине;

метание спортивного снаряда;

стрельба;

туристский поход.

Полный перечень нормативов для каждой возрастной ступени и пола можно найти на официальном портале ГТО в разделе «Нормативы».

С увеличениям возраста нормативы постепенно смягчаются, например, молодой человек 20–24 лет на золотой значок должен пробежать 60-метровку за 8 секунд, а для мужчины 35–39 лет «золотой» норматив уже составляет 9,1 секунды.

Также для мужчин и женщин установлены разные нормативы, а для первых требования обычно ещё и выше.

К тому же не забыли и о людях с инвалидностью. Для них была создана отдельная категория нормативов, адаптированная под конкретные заболевания.

И есть ещё ряд условий по сдаче ГТО, которые нужно обязательно соблюсти, иначе значок получить не выйдет:

Отчётный период выполнения нормативов — с 1 января по 31 декабря. Если в течение года человек переходит в новую возрастную ступень и при этом не успевает сдать до перехода все нормативы, ему нужно выполнить всё заново — в соответствии с новой категорией.

Сперва оценивают гибкость, после переходят к координационным способностям, скоростным, далее измеряют силу, скоростно-силовые возможности, прикладные навыки и выносливость.

Также важно иметь в виду, что к сдаче нормативов допускаются только люди с I группой здоровья. Если у вас II или III группа, придётся пройти дополнительный медосмотр.

В случае неудачной попытки сдачи норматива на результат, необходимый для получения знака отличия, участник имеет право один раз в отчётный период пройти повторное тестирование, но не ранее чем через 45 календарных дней.

Как зарегистрироваться и записаться на сдачу ГТО: пошаговая инструкция

Чтобы приступить к сдаче ГТО, необходимо сперва в этой программе зарегистрироваться. Как это сделать? Смотрите нашу пошаговую инструкцию:

Регистрация на сайте gto.ru . Нужно указать ФИО, дату рождения, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Можно зайти через личную страницу «ВКонтакте» и потом подтвердить информацию или добавить недостающую.

. Нужно указать ФИО, дату рождения, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Можно зайти через личную страницу «ВКонтакте» и потом подтвердить информацию или добавить недостающую. Получение уникального идентификационного номера (УИН). На этом этапе автоматически определяются спортивные дисциплины для сдачи и нормы для разных значков с учётом возраста и пола участника.

Подача заявки на тестирование. Через личный кабинет нужно выбрать удобный центр тестирования и записаться на выбранную дату.

Прохождение медицинского осмотра. Требуется получить справку о том, что участник здоров и допущен к физической нагрузке.

Тестирование. В назначенный день нужно явиться в центр тестирования с необходимыми документами и спортивной формой.

Получение значка. Информация о присвоенных знаках отличия появится в личном кабинете на сайте ГТО.

Где можно сдать ГТО в 2026 году: центры тестирования

Сдать ГТО в 2026 году можно в более чем 2,6 тысячи центров тестирования, они есть почти в каждом городе. Найти свой центр можно на сайте gto.ru . Зайдите на него и выберите вкладку «Регионы». Далее нажмите на «Центр тестирования». Внизу, под картой, будет поле для ввода своего города. Напишите туда, например, Москва, и вам будет выдан список всех адресов с контактными данными центров вашего населённого пункта.

А записаться на сдачу нормативов можно либо:

Через сайт «Госуслуги» (если доступно в регионе)

Войдите в личный кабинет.

Найдите услугу «Запись на сдачу нормативов ГТО» (через поиск или в разделе «Прочее»).

Заполните заявление (на каждого человека отдельно). Для записи ребёнка нужен его СНИЛС.

Выберите испытания (система предложит варианты по вашей возрастной ступени и полу).

Выберите центр тестирования и доступные даты для каждого испытания.

Отправьте заявление. В личный кабинет придёт подтверждение записи.

Либо через центр тестирования

Обратитесь в выбранный центр лично или по телефону.

Уточните график приёма заявок и перечень документов.

Подайте документы и согласуйте дату сдачи нормативов.

Из документов взрослым потребуются: паспорт РФ (или документ, удостоверяющий личность иностранца), медицинское заключение о допуске к участию (в нём должны быть указаны группа здоровья и запись «допущен к выполнению нормативов ГТО»).

Детям до 18 лет нужно предоставить: свидетельство о рождении (если ребёнку меньше 14 лет) или паспорт РФ (для возраста 14–17 лет), медицинское заключение, письменное согласие родителя или опекуна (оформляется в свободной форме), а школьникам дополнительно — справку с места учёбы с фотографией.

Медицинское заключение можно получить в поликлинике по полису ОМС (для этого нужно заранее записаться на приём к врачу) либо в платной клинике — в этом случае стоимость услуги будет зависеть от выбранной организации.

Знаки отличия ГТО: золотой, серебряный, бронзовый

За сдачу нормативов ГТО можно получить значок — золотой, серебряный или бронзовый, всё зависит от результатов, которые вы покажете на тестировании.

Золотой — высокие результаты по всем обязательным упражнениям: обычно достаточно выполнить четыре обязательных теста плюс несколько дополнительных с результатом, соответствующим золотому знаку. Действителен он только в пределах своей возрастной категории. Особенностью этой награды является удостоверение к золотому знаку отличия, подписанное Министром спорта Российской Федерации.

Серебряный — выполнение всех необходимых упражнений, но с результатами ниже, чем требуется для золота: итоговый уровень значка определяют по самому низкому результату. Например, один норматив сдан на «серебро», а остальные — на «золото» — в итоге участник получает серебряный значок.

Бронзовый — минимально допустимые результаты, достаточные для зачёта в своей ступени: знак присваивается по наименьшему результату аналогично получению серебряного значка.

Льготы и бонусы за значок ГТО: подробный разбор

Полученный значок ГТО не только даёт повод для гордости за себя, но и некоторые льготы и бонусы, которые могут пригодиться в жизни.

Дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз

За знак отличия ГТО вузы могут начислить вам от 1 до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ — точное количество определяет учебное заведение самостоятельно. Чаще всего учитывают золотой знак, полученный в действующей или предыдущей возрастной ступени на момент подачи документов. Чтобы получить баллы, нужно подтвердить наличие знака — предоставить сам значок, удостоверение к нему или выписку из приказа Минспорта РФ о награждении.

Повышенная академическая стипендия студентам

Также, если вы студент, за наличие золотого знака ГТО вам могут присвоить повышенную стипендию. Решение о поощрении принимает учебное заведение. Важными условиями также являются очная форма обучения, бюджет (целевое или квота для иностранцев) и отсутствие академической задолженности.

Налоговый вычет за ГТО 18 000 рублей: как получить

Еще с 2025 года работающие граждане, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за значок. Для этого нужно быть налоговым резидентом РФ, иметь официальный доход, сдать нормативы ГТО для своей возрастной категории, получить знак отличия и в том же году пройти профосмотр. Вычет оформляется через работодателя или через налоговую инспекцию по итогам года. Но важно отметить, что это не прямой возврат денег, а способ уменьшения налогооблагаемого дохода. Например, если вы заработали 80 тысяч рублей., то НДФЛ будет считаться не со всей суммы, а с 62 тыс. руб. (80 000 минус 18 000). Таким образом вы сэкономите 2340 руб. Воспользоваться вычетом можно в любом месяце после получения значка ГТО.

Дополнительные дни и надбавки к зарплате для работающих

Некоторые работодатели могут предоставлять надбавки к зарплате или дополнительный отпуск, но это не закреплено на законодательном уровне и остаётся на усмотрение организации.

Что нового в ГТО в 2026 году: испытания дронами и другие новости

Одним из самых главных нововведений ГТО в 2026 году является новый вид испытаний — управление беспилотниками (гонками дронов). Проект стартовал в пилотном формате и пройдёт пока только в трёх регионах — в Московской и Нижегородской области и Башкирии, а уже в 2027–2028 годах планируется масштабировать его на все регионы России.

Испытания рассчитаны на возрастную группу от 14 до 29 лет (5–9-я ступени комплекса ГТО). Участникам предстоит сдавать нормативы по двум дисциплинам: гонки дронов 75-го класса и полёты на отечественном симуляторе квадрокоптера. Также с этого года была упразднена теоретическая часть, но появились нормативы по ОБЖ.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько баллов к ЕГЭ даёт значок ГТО в 2026 году?

Количество баллов, которые абитуриенту могут добавить за значок ГТО, определяет вуз — от 1 до 10.

Можно ли сдать ГТО в 50 или 60 лет?

Да, программа доступна для людей всех возрастов, включая пожилых.

Как получить налоговый вычет за ГТО: пошаговая инструкция

Нужно быть налоговым резидентом РФ, иметь официальный доход, сдать нормативы ГТО для своей возрастной категории, получить знак отличия и в том же году пройти профосмотр. Вычет оформляется через работодателя или через налоговую инспекцию по итогам года.

Что сложнее: золотой или серебряный значок ГТО?

Конечно, получить золотой значок сложнее, так как он требует более высоких результатов по всем обязательным упражнениям, чем серебряный.

Где посмотреть нормативы ГТО по своей возрастной группе?

Нормативы можно посмотреть на сайте gto.ru в разделе «Нормативы».

Нужно ли платить за сдачу ГТО?

Конечно нет, участие в программе бесплатное — это государственная инициатива.

Как узнать свой УИН ГТО?

Уникальный идентификационный номер (УИН) присваивается при регистрации на сайте gto.ru .

Авторы Андрей Ананьев