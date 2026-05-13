13 мая, 10:51

Рособрнадзор: Более 2 млн школьников участвовали в пробных ЕГЭ и ОГЭ по всей РФ

Обложка © Life.ru

Пробные экзамены для выпускников школ состоялись во всех 89 субъектах России, и участники оставили хорошие отзывы о проведённой процедуре. В ней приняли участие 600 тысяч выпускников 11-х классов и 1,5 миллиона девятиклассников. Об этом доложил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«На нашей последней встрече вы поручили организовать в стране для всех желающих ребят возможность пробного экзамена, максимально приближенного, в таких же пунктах. 89 субъектов 20 апреля уже отчитались. Во всех субъектах эта процедура была проведена», — рассказал ТАСС Музаев.

Девятиклассникам предстоит сдавать третий обязательный экзамен с 2028 года

По его словам, такая практика помогает психологически разгрузить подростков перед настоящими испытаниями и даёт возможность наглядно оценить весь объём пройденного материала. Всего в репетиции главных госэкзаменов приняли участие более двух миллионов учащихся по всей стране.

Ранее, Рособрнадзор установил для участников ЕГЭ перечень запрещённых действий, включая выполнение заданий несамостоятельно и переговоры с другими экзаменующимися. В пункте проведения экзамена запрещается проносить мобильные телефоны, калькуляторы, шпаргалки, письменные заметки и любые иные носители информации, за исключением разрешённых справочных материалов по отдельным предметам. Также под запрет попали вынос черновиков, бланков и электронных носителей с заданиями, фотографирование экзаменационных листов и переписывание заданий в черновики.

Школьники из Подмосковья получат ₽100 тыс. за 100 баллов по двум предметам ЕГЭ

Анастасия Никонорова
