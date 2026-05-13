Школьники из Подмосковья получат ₽100 тыс. за 100 баллов по двум предметам ЕГЭ

Подмосковные выпускники, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, получат крупную выплату. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что сумма выплаты составит 100 тысяч рублей. Педагоги, подготовившие таких учеников, получат 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В Подмосковье предусмотрены серьёзные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — сказал Брынцалов.

По его словам, в прошлом году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое ребят набрали по 300 баллов, а ещё 29 человек — по 200. Шансы получить выплату вполне реальны.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, какие минимальные баллы ЕГЭ нужны для получения аттестата. По русскому языку достаточно 24 баллов, по базовой математике — удовлетворительной оценки (тройки). Для вузов пороги выше: например, по обществознанию нужно набрать 42 балла, по информатике — 40. При этом сенатор предупредил, что минимальный порог не гарантирует поступление даже на платное отделение из-за конкурса.