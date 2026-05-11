Плюс стресс в подарок: Стало известно, во сколько родителям обходится подготовка ребёнка к ОГЭ и ЕГЭ

Подготовка к ОГЭ в 2026 году подорожала на 14% — средняя стоимость одного занятия достигла 1500 рублей, а годовые расходы на репетиторов по одному предмету составляют 55–70 тысяч рублей. Такие данные получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру» в ходе опроса, результаты которого есть у «Газеты.ru».

При двух занятиях в неделю месячный бюджет семьи на один предмет достигает 12 тысяч рублей. Если готовиться по двум предметам (чаще всего русскому языку и математике), расходы за учебный год составляют 110–140 тысяч рублей на одного ребёнка.

Согласно опросу, 34% семей оплачивают ребёнку два урока в неделю по одному предмету, 28% — одно занятие, 23% — три. Ещё 15% детей занимаются четыре раза в неделю или чаще. Распределение по предметам: математику выбрали 72% родителей, русский язык — 68%, английский — 41%, физику — 29%, химию — 24%. Остальные дисциплины набрали не более 10%.

Средняя стоимость занятия по подготовке к ЕГЭ составила 1800–2500 рублей (плюс 15% за год). Годовые траты на один предмет выросли с 60–85 до 70–100 тысяч рублей. Подготовка к двум-трём экзаменам обходится в 150–200 тысяч рублей и более. По интенсивности: три занятия в неделю оплачивают 31% семей, два — 27%, четыре и более — 22%, одно — 20%. Распределение по предметам: математика — 76%, русский язык — 41%, физика — 38% (рост на 9 п.п.), биология — 33% (рост на 8 п.п.), английский язык — 42% (снижение на 7 п.п.).

«Использование репетиторских услуг стало фактически обязательным элементом подготовки к экзаменам. Мы видим, что расходы на репетиторов все чаще закладываются в семейный бюджет заранее, как регулярная статья, сопоставимая с затратами на дополнительное образование или кружки», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса Анна Романенко.

При этом сейчас наблюдается рост интереса к физике и химии, поскольку эти предметы часто необходимы для поступления в самые конкурентные вузы.

Ранее Министерство просвещения РФ одобрило утверждённый Рособрнадзором регламент досмотра участников ЕГЭ. Согласно правилам, организаторы и сотрудники охраны не вправе прикасаться ни к школьникам, ни к их личным вещам. Речь идёт о широко обсуждавшемся запрете на физический досмотр перед экзаменами в 2026 году.