Минпросвещения поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ

«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников единого государственного экзамена (ЕГЭ). В частности, речь идёт об обсуждаемом запрете досмотра учеников школ перед сдачей ЕГЭ-2026. Как следует из рекомендаций, организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам», — говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения закрыло вопрос о введении «пятой четверти», назвав эту инициативу нецелесообразной. При этом ведомство уже утвердило новую учебную нагрузку для старшеклассников: от 2312 до 2516 часов за два года. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Также глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости полностью переосмыслить высшее образование в России из-за технологической революции в мире. Он отметил, что система образования пока «упряма» и не спешит отказываться от привычного, но в целом готова к изменениям.