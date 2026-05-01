Минпросвещения поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ReeAod

Министерство просвещения РФ поддержало установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников ЕГЭ. Организаторы и охранники не должны прикасаться к ученикам и их вещам. Об этом сообщили в ведомстве.

«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников единого государственного экзамена (ЕГЭ). В частности, речь идёт об обсуждаемом запрете досмотра учеников школ перед сдачей ЕГЭ-2026. Как следует из рекомендаций, организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам», — говорится в сообщении.

В российских школах с 1 сентября введут новый предмет для 5–7 классов

Ранее Минпросвещения закрыло вопрос о введении «пятой четверти», назвав эту инициативу нецелесообразной. При этом ведомство уже утвердило новую учебную нагрузку для старшеклассников: от 2312 до 2516 часов за два года. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Также глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости полностью переосмыслить высшее образование в России из-за технологической революции в мире. Он отметил, что система образования пока «упряма» и не спешит отказываться от привычного, но в целом готова к изменениям.

