В российских школах с 1 сентября введут новый предмет для 5–7 классов

С нового учебного года, начиная с 2026/27, во всех российских школах предмет «Духовно-нравственная культура России» станет частью программы для учеников 5-7 классов. Как сообщили в Минпросвещения, этот курс, разработанный по поручению президента, призван формировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных ценностях.

Пятиклассники начнут изучать предмет уже со второй половины 2026/27 учебного года (это будет 17 часов в год). А с 2027/28 учебного года к ним присоединятся ученики 6-х и 7-х классов, у которых будет по 34 часа этого предмета в год. Для учителей уже готовят специальные учебники и материалы.

«Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утверждённый на федеральном уровне пантеон героев», — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Ранее Минпросвещения включило курсы под редакцией зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в список допустимой литературы. Изменения коснулись сразу трёх классов. В перечень добавили пособие для девятиклассников, а также базовые версии учебников для учеников 10-х и 11-х классов.