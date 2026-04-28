28 апреля, 02:24

Учебники под редакцией Медведева по обществознанию вошли в федеральный перечень

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство просвещения РФ официально включило курсы под редакцией зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в список допустимой литературы. Документ уже появился на официальном портале правовой информации.

Изменения коснулись сразу трёх классов. В перечень добавили пособие для девятиклассников, а также базовые версии учебников для учеников 10-х и 11-х классов.

Все эти материалы вышли под руководством Дмитрия Медведева. Ранее глава института содержания и методов обучения Максим Костенко уже анонсировал, что политик занял пост главного редактора государственных книг по этому предмету.

Теперь школы могут официально использовать эти издания в образовательном процессе. Предполагается, что обновлённая линейка заменит собой старые пособия в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для старшеклассников. К созданию учебных материалов были привлечены высококвалифицированные специалисты из областей права, экономики, социологии и истории, в том числе преподаватели высших учебных заведений, обладающие учеными степенями кандидатов и докторов наук.

BannerImage
Никита Никонов
