Учебники под редакцией Медведева по обществознанию вошли в федеральный перечень

Министерство просвещения РФ официально включило курсы под редакцией зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в список допустимой литературы. Документ уже появился на официальном портале правовой информации.

Изменения коснулись сразу трёх классов. В перечень добавили пособие для девятиклассников, а также базовые версии учебников для учеников 10-х и 11-х классов.

Все эти материалы вышли под руководством Дмитрия Медведева. Ранее глава института содержания и методов обучения Максим Костенко уже анонсировал, что политик занял пост главного редактора государственных книг по этому предмету.

Теперь школы могут официально использовать эти издания в образовательном процессе. Предполагается, что обновлённая линейка заменит собой старые пособия в ближайшее время.