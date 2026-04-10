Медведев стал главредом новых учебников по обществознанию для старшеклассников

Процесс создания новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов был возглавлен Дмитрием Медведевым, заместителем председателя Совбеза России, который выступил в роли главного редактора. Заместитель министра просвещения Ольга Колударова рассказала, что Медведев принял предложение ведомства и активно участвовал в редактуре, его предложения и комментарии нашли отражение как в самих учебниках, так и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по предмету.

Колударова уточнила, что к созданию учебных материалов привлечены высококвалифицированные специалисты из областей права, экономики, социологии и истории. Среди них — преподаватели высших учебных заведений, обладающие учеными степенями кандидатов и докторов наук.

В секретариате зампреда Совбеза России сообщили РИА «Новости», что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил о подготовке дополнительной редакции единых школьных учебников по истории, которая будет включать исправления и улучшения. Единые учебники истории для 10–11 классов, авторами которых стали Мединский, Торкунов и Чубарьян, используются в школах с 1 сентября 2023 года. В четырёх томах изложена история России и всеобщая история.