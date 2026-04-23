С 1 сентября изменится количество часов на изучение обществознания в школах

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило изменения в учебной нагрузке по предмету «обществознание» в средней школе. Новые нормативы вступят в силу с 1 сентября. Об этом передаёт РИА «Новости».

Согласно утверждённому решению, в девятых и одиннадцатых классах на изучение обществознания будет выделяться по одному академическому часу в неделю. Учащиеся десятых классов станут заниматься этим предметом два часа еженедельно.

«Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники. Убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы обществознания сохранили и усилили», — уточнил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что федеральная рабочая программа по обществознанию стала более практико-ориентированной.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что Министерству просвещения необходимо оценить эффективность Всероссийских проверочных работ для системы образования и, если она окажется низкой, — упразднить их. По словам Чернышова, в письмах министерства и Рособрнадзора содержатся указания о том, что результаты Всероссийских проверочных работ не должны влиять на итоговые оценки. Однако на практике это требование игнорируется.