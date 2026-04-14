Если в семье не научили: В ГД поддержали идею включить уроки этикета в школьную программу

Напомним, в российских школах могут появиться обязательные уроки этикета. Общественники центра «Сорок сороков» обратились к министру просвещения с просьбой включить в программу ОБЖ для 5–9 классов отдельный модуль «Культура поведения и этикет».

Во-первых, вопросы культуры, в том числе культуры поведения наших детей в общественном пространстве, взаимодействия между собой и со взрослыми, должны проходить через все предметы. Понятно, что на это нацелены и уроки литературы, и уроки истории. Каждый преподаватель должен через свой предмет проводить эти уроки нравственности. Что касается вопросов этикета — это очень приветствуется.

Депутат подчеркнула, что, с одной стороны, далеко не в каждой семье детям объясняют, как надо себя вести, и иногда «мы незаслуженно строго спрашиваем с тех, кого в семье ничему не научили». Останина призвала и вовсе начинать уроки этикета с детского сада и продолжать практиковать правила поведения на уроках семьеведения в школе.