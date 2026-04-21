Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 12:32

«Школа не может быть жандармом»: В Госдуме призвали избавиться от ВПР

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал убрать ВПР из школьной программы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерству просвещения необходимо оценить эффективность Всероссийских проверочных работ (ВПР) для системы образования и, если она окажется низкой, — упразднить их. Такое мнение в беседе с корреспондентом Life.ru высказал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

Борис Чернышов предложил упразднить ВПР. Видео © Life.ru

По словам Чернышова, в письмах министерства и Рособрнадзора содержатся указания о том, что результаты Всероссийских проверочных работ не должны влиять на итоговые оценки. Однако на практике это требование игнорируется.

Если никакого влияния нет, нужно отменить ВПР. Нужно наконец-то сделать школу местом для возможностей, для того чтобы люди получали знания, чтобы дети занимались там с учителями воспитательными какими-то вещами, но не постоянными проверочными. Не может быть школа жандармом. Школа должна быть местом просвещения.

Борис Чернышов

Депутат Законодательного собрания, вице-спикер Госдумы России от ЛДПР

Если никакого влияния нет, нужно отменить ВПР. Нужно наконец-то сделать школу местом для возможностей, для того чтобы люди получали знания, чтобы дети занимались там с учителями воспитательными какими-то вещами, но не постоянными проверочными. Не может быть школа жандармом. Школа должна быть местом просвещения.
Если никакого влияния нет, нужно отменить ВПР. Нужно наконец-то сделать школу местом для возможностей, для того чтобы люди получали знания, чтобы дети занимались там с учителями воспитательными какими-то вещами, но не постоянными проверочными. Не может быть школа жандармом. Школа должна быть местом просвещения.

Он также обратил внимание на психологическое давление, которое испытывают все участники процесса. Учителя боятся наказаний и плохих отзывов, директора переживают за статус своих учебных заведений, после чего напряжение передаётся детям, а от них — родителям.

«Из этого порочного круга нужно уходить. Верните старые проверочные. Вот пришёл ты после больших каникул, ну посмотри, что там, какие знания у тебя остались. Если вы продолжите делать из школы такое место постоянной трясучки, постоянного стресса, поколение молодое не скажет вам спасибо», — подытожил наш собеседник.

Изменения в ВПР-2026: Какие предметы вернули, а какие исключили

Ранее Чернышов предложил разрешить школьникам приносить на ЕГЭ «антистресс-набор» — беруши без электроники, небольшую тихую игрушку для снятия напряжения или личный талисман. Действующие правила позволяют участникам экзамена иметь при себе лишь паспорт, чёрную ручку, лекарства, перекус, воду и в случае с отдельными предметами — ещё линейку и калькулятор.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Госдума
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar