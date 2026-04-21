«Школа не может быть жандармом»: В Госдуме призвали избавиться от ВПР

Министерству просвещения необходимо оценить эффективность Всероссийских проверочных работ (ВПР) для системы образования и, если она окажется низкой, — упразднить их. Такое мнение в беседе с корреспондентом Life.ru высказал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

По словам Чернышова, в письмах министерства и Рособрнадзора содержатся указания о том, что результаты Всероссийских проверочных работ не должны влиять на итоговые оценки. Однако на практике это требование игнорируется.

Если никакого влияния нет, нужно отменить ВПР. Нужно наконец-то сделать школу местом для возможностей, для того чтобы люди получали знания, чтобы дети занимались там с учителями воспитательными какими-то вещами, но не постоянными проверочными. Не может быть школа жандармом. Школа должна быть местом просвещения. Борис Чернышов Депутат Законодательного собрания, вице-спикер Госдумы России от ЛДПР

Он также обратил внимание на психологическое давление, которое испытывают все участники процесса. Учителя боятся наказаний и плохих отзывов, директора переживают за статус своих учебных заведений, после чего напряжение передаётся детям, а от них — родителям.

«Из этого порочного круга нужно уходить. Верните старые проверочные. Вот пришёл ты после больших каникул, ну посмотри, что там, какие знания у тебя остались. Если вы продолжите делать из школы такое место постоянной трясучки, постоянного стресса, поколение молодое не скажет вам спасибо», — подытожил наш собеседник.

Ранее Чернышов предложил разрешить школьникам приносить на ЕГЭ «антистресс-набор» — беруши без электроники, небольшую тихую игрушку для снятия напряжения или личный талисман. Действующие правила позволяют участникам экзамена иметь при себе лишь паспорт, чёрную ручку, лекарства, перекус, воду и в случае с отдельными предметами — ещё линейку и калькулятор.