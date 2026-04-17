Изменения в ВПР-2026: Какие предметы вернули, а какие исключили

Рособрнадзор скорректировал список дисциплин для всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2026 году. Из обязательной программы для шести- и семиклассников убрали обществознание.

В то же время учащимся десятых классов добавят биологию. Помимо русского языка с математикой, старшеклассники будут сдавать два случайных предмета из расширенного списка: туда вошли история, география, физика, химия, литература, иностранный язык и обществознание.

В начальной школе изменения тоже есть. Четвероклассникам предстоит написать работу по одному из трёх случайных предметов: «Окружающий мир», литература или иностранный язык.

Для учеников 5–8-х классов формат останется смешанным. Они сдают обязательный минимум плюс две дисциплины по выбору системы: одну из социально-гуманитарной сферы (история, литература, язык), другую — из естественно-научной. В седьмых классах к этим вариантам добавили физику с информатикой, а в восьмых — химию.

Проверочные займут не больше двух уроков (каждый до 45 минут). Решение о выставлении оценок в журнал оставляют за школами. Сами работы пройдут с 20 апреля по 20 мая 2026 года. Участвовать будут почти 37 тысяч школ по всей стране.

Ранее Минпросвещения утвердило обязательные предметы для 10–11 классов. В перечне — русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.