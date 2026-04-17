17 апреля, 15:12

Изменения в ВПР-2026: Какие предметы вернули, а какие исключили

Обществознание исключили из ВПР для 6–7 классов в 2026 году

Обложка © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Рособрнадзор скорректировал список дисциплин для всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2026 году. Из обязательной программы для шести- и семиклассников убрали обществознание.

В то же время учащимся десятых классов добавят биологию. Помимо русского языка с математикой, старшеклассники будут сдавать два случайных предмета из расширенного списка: туда вошли история, география, физика, химия, литература, иностранный язык и обществознание.

В начальной школе изменения тоже есть. Четвероклассникам предстоит написать работу по одному из трёх случайных предметов: «Окружающий мир», литература или иностранный язык.

Для учеников 5–8-х классов формат останется смешанным. Они сдают обязательный минимум плюс две дисциплины по выбору системы: одну из социально-гуманитарной сферы (история, литература, язык), другую — из естественно-научной. В седьмых классах к этим вариантам добавили физику с информатикой, а в восьмых — химию.

Проверочные займут не больше двух уроков (каждый до 45 минут). Решение о выставлении оценок в журнал оставляют за школами. Сами работы пройдут с 20 апреля по 20 мая 2026 года. Участвовать будут почти 37 тысяч школ по всей стране.

Медведев стал главредом новых учебников по обществознанию для старшеклассников

Ранее Минпросвещения утвердило обязательные предметы для 10–11 классов. В перечне — русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

Никита Никонов
