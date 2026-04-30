«Маленькая победа»: В Госдуме обрадовались запрету на унизительные обыски детей перед ЕГЭ

Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru прокомментировала решение Роспотребнадзора запретить личный досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ. Парламентарий назвала это событие «маленькой победой» в защите прав детей и родителей.

Останина напомнила, что ранее неоднократно поднимала проблему унизительных обысков на экзаменах: заставляли детей практически раздеваться, досматривали личные вещи, что вызывало у подростков дополнительный стресс. Особые случаи были зафиксированы в Воронеже и Липецке.

Я рассматриваю этот запрет как небольшую победу — пусть в защиту детей и родителей. Потому что гневные родители, просто смущённые, мягко говоря, дети, которые и так испытывают огромный стресс перед экзаменом, а тут ещё и такой стресс. Мальчишки прятали глаза, девочки чувствовали себя униженными в силу своей неустойчивой психики. Иногда они бравировали, но это перед обыскивающими их — тоже, наверное, неловко чувствующими себя взрослыми дядями, которые абсолютно не вправе были этого делать. Нина Останина Депутат Госдумы

Депутат отметила, что руководитель Роспотребнадзора ранее публично обвинял её во лжи, отрицая факты унижений школьников. Поэтому нынешний запрет Останина называет не собственной инициативой ведомства, а результатом системного давления родительской, педагогической и депутатской общественности.

Парламентарий призвала Роспотребнадзор публично признать ошибки прошлых лет, а также подчеркнула, что запрет досмотров поможет снизить психологическую нагрузку на выпускников, которая и без того высока перед экзаменами.

«Во-первых, у меня совет: надо научиться признавать свои ошибки Роспотребнадзору. А во-вторых, это не его личное решение — это давление родительского, педагогического и депутатского сообщества. И в-третьих, это исправление собственных ошибок. Хорошо бы это признать. Публично», — реэюмировала Останина.

Напомним, в преддверии ЕГЭ-2026 Рособрнадзор внёс изменения, гарантирующие, что учеников не будут досматривать при срабатывании металлоискателя. В случае обнаружения запрещённого предмета школьнику предложат добровольно сдать его в камеру хранения или передать сопровождающему без какого-либо физического контакта. Невыполнение этого требования приведёт к недопуску на экзамен, а решение о возможности пересдачи будет приниматься председателем комиссии.