Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 00:54

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026

Обложка © Life.ru

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. Школьники должны добровольно сдавать все вещи перед экзаменом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники охраны не должны прикасаться к сдающим и их вещам. Если металлоискатель сработал, организатор предложит участнику добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в камеру хранения или сопровождающему.

В случае отказа сдать запрещённую вещь будет составлен акт о недопуске. Повторная сдача по предмету в резервные сроки возможна только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Глава Рособрнадзора раскрыл сроки введения практической части ЕГЭ по химии
Ранее депутат Госдумы Олег Смолин сообщил, что школьники из приграничных и новых регионов России могут не сдавать ЕГЭ, а поступать в вузы по внутренним экзаменам. Будущие абитуриенты имеют право поступать в вузы по результатам внутренней аттестации. Парламентарий уверен — такую практику стоит распространить на всех школьников России. Место проживания и обстановка в регионе не должны влиять на этот выбор.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar