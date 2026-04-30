Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. Школьники должны добровольно сдавать все вещи перед экзаменом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники охраны не должны прикасаться к сдающим и их вещам. Если металлоискатель сработал, организатор предложит участнику добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в камеру хранения или сопровождающему.

В случае отказа сдать запрещённую вещь будет составлен акт о недопуске. Повторная сдача по предмету в резервные сроки возможна только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин сообщил, что школьники из приграничных и новых регионов России могут не сдавать ЕГЭ, а поступать в вузы по внутренним экзаменам. Будущие абитуриенты имеют право поступать в вузы по результатам внутренней аттестации. Парламентарий уверен — такую практику стоит распространить на всех школьников России. Место проживания и обстановка в регионе не должны влиять на этот выбор.