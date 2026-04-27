Глава Рособрнадзора раскрыл сроки введения практической части ЕГЭ по химии

Практическую часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии введут не раньше 2028 года. Сначала нужно решить вопросы с оборудованием и безопасностью. Об этом ТАСС рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он объяснил, что для этого во всех пунктах сдачи экзамена должно быть одинаковое лабораторное оборудование. Минпросвещения уже утвердило его стандарты, закупать начнут в ближайшие годы.

Музаев также отметил, что учителя отвечают за жизнь учеников. Если ребёнок пострадает во время экзамена, преподавателю может грозить вплоть до уголовной ответственности. Некоторые учителя, по его словам, не обрадуются такому нововведению из-за рисков.

«Хотелось бы в ближайшем будущем увидеть такую возможность для сдачи этих предметов. <…> Раньше 2028 года точно не ждём. Два года мы точно не ждём, потому что мы её даже не запустили в апробацию», — сказал глава Рособрнадзора.

Раньше Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ не отменят в ближайшие годы. По его словам, альтернативы этому экзамену на сегодня нет, а если она и появится, то не раньше чем через десять лет. В нынешнем виде ЕГЭ, хоть и не идеален, всё же обеспечивает честность и равные возможности для выпускников школ из любого региона России. К тому же, ни одна страна в мире не отказалась от итоговых школьных экзаменов.