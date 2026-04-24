24 апреля, 03:57

В ОП предупредили о росте атак мошенников на фоне ЕГЭ и ОГЭ

Обложка © Life.ru

Рост мошеннических атак на подростков ожидается в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет РИА «Новости».

«В конце апреляначале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию», — сказал он.

Активность злоумышленников усиливается на фоне экзаменационного периода. Школьники проходят промежуточные аттестации и готовятся к ЕГЭ и ОГЭ, что увеличивает нагрузку и снижает внимательность. Машаров отметил, что подростки активно ищут материалы для подготовки и пользуются различными онлайн-сервисами. В процессе они могут переходить по фишинговым ссылкам, что повышает риски.

Он добавил, что в этот период особенно важен контроль со стороны родителей. Участие в учебном процессе и поддержка помогают снизить уязвимость подростков перед цифровыми угрозами.

Сквиши и талисманы: Школьникам хотят разрешить брать на ЕГЭ «антистресс-набор»

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о сохранении ЕГЭ в ближайшие годы. Он отметил, что альтернативы экзамену на данный момент нет и её появление возможно не ранее чем через десять лет. По его словам, действующая система обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов страны. Музаев подчеркнул, что итоговые экзамены остаются ключевым инструментом отбора при переходе на следующий уровень обучения.

