Фальков заявил о необходимости полностью переосмыслить высшее образование в РФ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил на экспертном диалоге «Высшее образование в новую технологическую эпоху», что российская система высшего образования требует кардинального пересмотра во всех аспектах. По его словам, стремительные технологические трансформации в мире диктуют необходимость адаптации образовательных программ.

«Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях», — приводит РИА «Новости» слова Фалькова.

Министр обратил внимание на то, что мир сейчас переживает настоящую технологическую революцию, и образование просто обязано идти в ногу со временем. Однако, по его словам, российская система образования довольно упряма и ее представители не спешат отказываться от привычного. Несмотря на это, он выразил уверенность, что в целом она всё же готова к необходимым изменениям.

Ранее в Минпросвещения и Минобрнауки предложили утвердить типовой порядок предоставления общежитий студентам. Документ может вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Для получения места в общежитии студенту необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности в месте нахождения образовательной организации, а также иные документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение.