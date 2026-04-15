Общагу дадут не всем: Новый порядок предоставления мест студентам вступит в силу с 1 сентября

Минпросвещения и Минобрнауки России предложили утвердить типовой порядок предоставления общежитий студентам. Документ может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Для получения места в общежитии студенту необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности в месте нахождения образовательной организации, а также иные документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение.

Студенческие семьи для получения отдельной комнаты должны дополнительно предоставить документы о заключении брака, рождении или усыновлении одного или более детей, а также о возрасте обучающегося.

В Минобрнауки сообщили, что в настоящее время в российских вузах обучается порядка 50 тысяч студенческих семей. Из них только 2100 проживают в общежитиях вузов.

Решение о предоставлении жилых помещений будет принимать специальная комиссия, которая создаётся в образовательной организации, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что с 2026 года студенческие семьи смогут получать единовременную выплату в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребёнка. Мера затронет 41 регион с низкими коэффициентами рождаемости. Новая выплата нацелена на активизацию рождаемости среди молодёжи.