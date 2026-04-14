В России хотят отменить курсовые и дипломные работы для студентов

Общественный деятель Алексей Ярошенко призвал рассмотреть возможность отменить обязательную сдачу выпускных квалификационных работ для российских студентов всех специальностей. По его словам, на деле аналитическая и научная работа нужна далеко не всем выпускникам, а многие будущие специалисты вообще не применяют на практике знания, которые собирали и систематизировали при подготовке диплома.

Вместо ВКР уровень компетенций вполне можно проверять практическим итоговым экзаменом. Эксперт подчеркнул, что наука — это узкая специализированная сфера для учёных, но почему-то в неё загоняют представителей всех профессий. Однако люди, поступающие в бакалавриат или магистратуру на гуманитарные и технические направления, зачастую не связывают свою дальнейшую карьеру с исследованиями, поэтому требовать от всех студентов аналитического подхода нельзя.

«Отмена ВКР позволит снять это противоречие и добавить в научную деятельность то, что ей необходимо, — творческую составляющую. Эти меры позволят отрасли эффективнее и быстрее развиваться», — отметил собеседник «Абзаца».

Тем временем зумеры уходят в колледжи ради высоких зарплат. Система среднего профессионального образования в России переживает серьёзный рост: в 2025 году в колледжи и техникумы поступили около 1,3 миллиона человек.