13 апреля, 12:07

Сначала работаешь на зачётку, а потом на заводе: Зумеры уходят в колледжи ради высоких зарплат

Более 70% российских компаний готовы давать работу выпускникам СПО без опыта

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Система среднего профессионального образования в России переживает серьёзный рост: в 2025 году в колледжи и техникумы поступили около 1,3 миллиона человек — 63% всех девятиклассников, а конкурс в ряде техникумов доходил до 18 человек на место, что сопоставимо с вузами, говорится в исследовании аутсорсинговой компании, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru».

Директор по персоналу Анна Конева назвала ключевыми драйверами усталость от ЕГЭ, страх перед экзаменами и желание быстрее начать зарабатывать. Самые высокие доходы сегодня сосредоточены в рабочих специальностях: сварщики получают медианную зарплату около 162 тысяч рублей (опытные — свыше 200 тысяч), бурильщики — 179 тысяч, водители — 162 тысячи, а промышленные альпинисты и электрогазосварщики могут зарабатывать от 250 тысяч.

При этом кадровый голод остаётся критическим. 71% процент компаний сегодня готовы брать выпускников СПО без опыта. Портрет выпускника колледжа меняется: это уже не двоечник, не сдавший ЕГЭ, а человек, сделавший осознанный выбор. Около 40% выпускников планируют работать сразу после получения диплома, а 72% россиян считают рабочие профессии престижными. Молодёжь хочет видеть понятную траекторию роста.

«Рабочий — это не устаревший образ, а высококвалифицированный специалист, который управляет сложным оборудованием, решает нетривиальные задачи и часто зарабатывает больше офисных сотрудников. И это нужно честно показывать рынку», — заключила эксперт.

Тем временем безработные россияне всё чаще ищут работу через личные связи и рекомендации, а работодатели охотнее рассматривают таких кандидатов, чтобы снизить риски при найме и уменьшить текучесть на испытательном сроке. Для соискателей этот путь остаётся самым удобным: через знакомых проще получить обратную связь, быстрее попасть на собеседование и обойти часть формальных фильтров.

