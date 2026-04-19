Минпросвещения закрыло вопрос о введении «пятой четверти» в школах

Минпросвещения России считает нецелесообразным удлинять учебный год и вводить пятую четверть за счёт части летних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в ответ на публикации в СМИ.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», — сказано в публикации.

При этом Минпросвещения России уже утвердило объём учебной нагрузки для старшеклассников. Для учеников 10–11 классов она составит от 2312 до 2516 часов за два года. Минимальный показатель рассчитан на пятидневную неделю (34 часа в неделю), максимальный — на шестидневную (37 часов). Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее в Общественной палате призвали продлить по середины июня учебный год во всех российских школах. Авторы инициативы указали, что во время пятой четверти дети могли бы ходить на креативные занятия, времени на которые не хватает в период обучения.