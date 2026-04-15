Стало известно, ученикам каких классов будут ставить оценки за поведение

С 1-го по 8-й класс в российских школах в рамках эксперимента начнут выставлять оценку за поведение. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В рамках апробации оценка поведения выставляется с 1-го по 8-й класс», — сказал Кравцов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в 2026/27 учебном году нововведение протестируют в десяти школах от каждого региона России. Со следующего учебного года (2027/28) данную модель планируется внедрить уже во всех общеобразовательных учреждениях страны. Окончательное решение о формате и критериях оценивания будет принято по итогам апробации.

Ранее заместитель министра просвещения России Ольга Колударова сообщила о внедрении в школах трёхступенчатой системы оценки поведения учащихся. Данная модель включает три градации: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Этот вариант выбрали как наиболее удачный из трёх предложенных. Он обеспечивает лучшую воспроизводимость результатов, гибкость и профилактический потенциал. Кроме того, система даёт прозрачность для всех участников образовательного процесса и позволяет оптимально дифференцировать поведение без излишнего усложнения.