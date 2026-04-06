Без пятёрок и двоек: Минпросвещения утвердило три оценки за поведение в школах
Минпросвещения: Оценки за поведение в школах будут трёхуровневыми
Обложка © Life.ru
Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова проинформировала о внедрении в школах трёхступенчатой системы оценивания поведения учащихся. Данная система предусматривает градации «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».
Эта модель была выбрана как наиболее успешная из трёх предложенных, поскольку она обеспечивает лучшую воспроизводимость результатов, гибкость, профилактический потенциал, прозрачность для всех участников образовательного процесса и оптимальную дифференциацию без излишней сложности.
По словам Колударовой, Минпросвящения завершило разработку проекта приказа, предусматривающего введение трёхбалльной системы оценки поведения.
Напомним, Минпросвещения задумало вернуть в российские школы оценки за поведение. Екатерина Мизулина уже критиковала инициативу. По её мнению, реально в борьбе с хулиганами помогла бы другая советская практика, которую уже поддержали родители, — отправка задир в специальные учреждения. В министерстве сообщили, что, если пилотный проект увенчается успехом, официально вернуть оценки за поведение могут уже с 1 сентября 2027 года.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.