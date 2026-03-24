Школы могут вернуться к советской системе, позволявшей отправлять хулиганов в спецучреждения

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала идею введения оценок за поведение в школах. По её мнению, такая мера не повлияет на агрессивных подростков, которые уже чувствуют безнаказанность и знают, что их не отчислят.

Она отметила, что даже ученики, применявшие насилие и привлекавшиеся к ответственности, нередко возвращаются в те же школы. При этом возраст нарушителей снижается, а у учебных заведений нет реальных инструментов, чтобы защитить других детей. В качестве альтернативы Мизулина поддержала инициативу родителей — вернуть школам возможность переводить таких подростков в специальные учреждения.

«Фактически так предлагается вернуть старую систему, когда явного хулигана школа могла убрать из класса для того, чтобы, с одной стороны, оградить от него остальных учеников и защитить пострадавших ребят, а с другой стороны - дать ему шанс на исправление, обучая в специальной школе, где с ним будут работать по индивидуальной программе воспитательного характера», — отметила Мизулина.