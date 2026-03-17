Мизулина вступилась за школьниц, которых травят из-за модных «ошейников»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила в поддержку школьниц, которых учителя ругают за ношение чокеров. У себя в Telegram-канале она опубликовала видеосообщение, на котором предстала в чокере, подчеркнув, что считает его безвредным украшением.

Мизулина вступилась за школьниц, которых травят из-за чокеров. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«Я сегодня надела чокер, хотя и не очень их люблю, просто чтобы поддержать всех девчонок, которых за это ругают в школе, говорят, что это ошейник, поводок, требуют снять и так далее. На деле, мне кажется, что это просто украшение», — заявила Мизулина.

Она добавила, что получила множество писем от российских школьниц, которые жаловались на плохое отношение со стороны учителей. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что неприемлемо прилюдно обзывать детей «собакой или другими нехорошими словами». Вместо этого, как считает Мизулина, следует провести беседу без посторонних, а при необходимости — вызвать родителей.

Ранее Екатерина Мизулина поддержала меры по борьбе с нелегальным сбором и распространением персональной информации в телеграм-ботах. Она отметила, что конфликты в соцсетях и игровых чатах всё чаще заканчиваются «пробивом» информации, после чего человека могут поджидать у подъезда.