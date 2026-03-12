Даванков заявил, что встретился с Мизулиной и нашёл с ней общий язык после конфликта

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков лично подтвердил факт переговоров с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Их диалог состоялся после громкого весеннего конфликта, и политик решил расставить точки над i.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» признал, что отношения с главой ЛБИ складываются непросто. Тем не менее он отметил неожиданные точки соприкосновения: оба публично выступали против тотальной блокировки платформы Roblox, популярной среди детей и подростков.

По итогам встречи представитель «Новых людей» заявил, что по ряду вопросов сторонам удалось прийти к консенсусу. Однако принципиальная позиция депутата остаётся неизменной: он намерен жёстко критиковать любые попытки поощрения доносительства, с кем бы ни приходилось договариваться.