Регион
12 марта, 08:05

Даванков заявил, что встретился с Мизулиной и нашёл с ней общий язык после конфликта

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru, Софья Сандурская

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков лично подтвердил факт переговоров с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Их диалог состоялся после громкого весеннего конфликта, и политик решил расставить точки над i.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» признал, что отношения с главой ЛБИ складываются непросто. Тем не менее он отметил неожиданные точки соприкосновения: оба публично выступали против тотальной блокировки платформы Roblox, популярной среди детей и подростков.

По итогам встречи представитель «Новых людей» заявил, что по ряду вопросов сторонам удалось прийти к консенсусу. Однако принципиальная позиция депутата остаётся неизменной: он намерен жёстко критиковать любые попытки поощрения доносительства, с кем бы ни приходилось договариваться.

Даванков призвал к мораторию на закон о поиске экстремистских материалов в Сети

Напомним, что Даванков потребовал от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отчитаться, куда были потрачены 200 миллионов бюджетных рублей, которые её структура получила в 2024 году. Кроме того, в феврале прошлого года депутат готовил законопроект, предполагающий наказания за частые доносы.

Владимир Озеров
