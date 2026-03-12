Даванков заявил, что встретился с Мизулиной и нашёл с ней общий язык после конфликта
Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru, Софья Сандурская
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков лично подтвердил факт переговоров с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Их диалог состоялся после громкого весеннего конфликта, и политик решил расставить точки над i.
Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» признал, что отношения с главой ЛБИ складываются непросто. Тем не менее он отметил неожиданные точки соприкосновения: оба публично выступали против тотальной блокировки платформы Roblox, популярной среди детей и подростков.
По итогам встречи представитель «Новых людей» заявил, что по ряду вопросов сторонам удалось прийти к консенсусу. Однако принципиальная позиция депутата остаётся неизменной: он намерен жёстко критиковать любые попытки поощрения доносительства, с кем бы ни приходилось договариваться.
Напомним, что Даванков потребовал от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отчитаться, куда были потрачены 200 миллионов бюджетных рублей, которые её структура получила в 2024 году. Кроме того, в феврале прошлого года депутат готовил законопроект, предполагающий наказания за частые доносы.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.