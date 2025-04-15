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15 апреля, 12:02

Мизулину заподозрили в растрате ₽200 млн на пропавших детей после проверки из-за Паши Техника

Даванков потребовал от Мизулиной отчитаться о трате бюджетных 200 млн рублей

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал от главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной прозрачного отчёта о том, куда ушли бюджетные 200 миллионов рублей. Политик написал в телеграм-канале, что средства получила в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».

«Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — обратился к Мизулиной Даванков.

Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Миши Литвина
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Миши Литвина

Ранее главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину потребовали проверить на предмет возможных противоправных действий и вымогательства в связи с обвинениями, выдвинутыми бывшей супругой рэпера Паши Техника. Последняя обвинила Мизулину в том, что та пыталась привлечь артиста к ответственности за пропаганду запрещённых веществ, но потом якобы «урегулировала» с ним все вопросы в ходе неформальной встречи. Историю также придал огласке депутат ГД РФ Владислав Даванков, а сама Мизулина все обвинения назвала клеветой.

Татьяна Миссуми
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