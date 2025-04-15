Мизулину заподозрили в растрате ₽200 млн на пропавших детей после проверки из-за Паши Техника

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал от главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной прозрачного отчёта о том, куда ушли бюджетные 200 миллионов рублей. Политик написал в телеграм-канале, что средства получила в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».

«Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — обратился к Мизулиной Даванков.