Мизулину заподозрили в растрате ₽200 млн на пропавших детей после проверки из-за Паши Техника
Даванков потребовал от Мизулиной отчитаться о трате бюджетных 200 млн рублей
Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал от главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной прозрачного отчёта о том, куда ушли бюджетные 200 миллионов рублей. Политик написал в телеграм-канале, что средства получила в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».
«Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — обратился к Мизулиной Даванков.
Ранее главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину потребовали проверить на предмет возможных противоправных действий и вымогательства в связи с обвинениями, выдвинутыми бывшей супругой рэпера Паши Техника. Последняя обвинила Мизулину в том, что та пыталась привлечь артиста к ответственности за пропаганду запрещённых веществ, но потом якобы «урегулировала» с ним все вопросы в ходе неформальной встречи. Историю также придал огласке депутат ГД РФ Владислав Даванков, а сама Мизулина все обвинения назвала клеветой.