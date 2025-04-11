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11 апреля, 14:10

Мизулину хотят проверить на вымогательство из-за обвинений экс-жены Паши Техника

В Госдуме призвали МВД проверить Мизулину на вымогательство из-за Паши Техника

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ techniquepashalive, © Telegram / Екатерина Мизулина

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ techniquepashalive, © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет проверена на предмет возможных противоправных действий и вымогательства в связи с обвинениями, выдвинутыми бывшей супругой рэпера Паши Техника. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

В Госдуме предполагают, что вопросы, которые у Мизулиной имелись к рэперу, могли быть решены неофициальным путём. Бывшая жена Техника, Ева Карицкая, утверждает, что деятельность музыканта некоторое время назад вызывала интерес у главы Лиги безопасного интернета, и эти вопросы были «урегулированы» в ходе неформальных переговоров. Об этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков доложил в обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В декабре 2023 года Мизулина направила запрос в МВД с просьбой проверить деятельность Техника на предмет пропаганды запрещённых веществ и деструктивного контента, однако после проверки уголовные дела не были возбуждены.

«Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого», — говорится в обращении.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже ответила на обвинения в свой адрес. Отметила, что все обвинения — клевета. По её словам, она уже отправила соответсвующее обращение в правоохранительные органы.

«Обращение в правоохранительные органы по факту распространению клеветы в мой адрес в соцсетях, сопряжённое с обвинениями в совершении преступления, мы уже направили», — написала Мизулина у себя в телеграм-канале.

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Как ранее сообщал Life.ru, Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде, ему было 40 лет. Прощание с рэпером сегодня прошло в столичном районе Лефортво. Проститься с кумиром пришли тысячи фанатов. Церемония обернулась задержаниями и скандалом. Музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

Александра Мышляева
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