Мизулину хотят проверить на вымогательство из-за обвинений экс-жены Паши Техника

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет проверена на предмет возможных противоправных действий и вымогательства в связи с обвинениями, выдвинутыми бывшей супругой рэпера Паши Техника. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

В Госдуме предполагают, что вопросы, которые у Мизулиной имелись к рэперу, могли быть решены неофициальным путём. Бывшая жена Техника, Ева Карицкая, утверждает, что деятельность музыканта некоторое время назад вызывала интерес у главы Лиги безопасного интернета, и эти вопросы были «урегулированы» в ходе неформальных переговоров. Об этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков доложил в обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В декабре 2023 года Мизулина направила запрос в МВД с просьбой проверить деятельность Техника на предмет пропаганды запрещённых веществ и деструктивного контента, однако после проверки уголовные дела не были возбуждены.

«Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого», — говорится в обращении.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже ответила на обвинения в свой адрес. Отметила, что все обвинения — клевета. По её словам, она уже отправила соответсвующее обращение в правоохранительные органы.