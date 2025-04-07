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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 14:41

Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Миши Литвина

Блогер Миша Литвин. Обложка © Youtube / Litvin_Misha

Блогер Миша Литвин. Обложка © Youtube / Litvin_Misha

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о намерении организации обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о покупке военного билета блогером Михаилом Литвиным, о чём он лично заявил в одном из интервью.

Как пояснила в своем телеграм-канале Мизулина, ранее бойцы СВО уже обращались в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, связанной с покупкой военного билета Литвиным, однако о результатах проверки по данному факту заявителям не сообщалось.

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«Надеюсь, что Генеральная прокуратура России обратит внимание на обращение наших бойцов… Направим соответствующее обращение в Генпрокуратуру», — проанонсировала Мизулина.

Осенью 2024 года Life.ru сообщал о том, что общественники движения «Ветераны России» направили жалобу на Михаила Литвина в Генпрокуратуру и СК РФ. Их возмутил поступок блогера, который ударил ростовского футбольного болельщика во время матча. Также компетентные органы попросили проверить заявления Литвина в интервью 2018 года о том, что он якобы купил военный билет за 330 тысяч рублей.

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Марина Фещенко
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