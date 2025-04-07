Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Миши Литвина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о намерении организации обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о покупке военного билета блогером Михаилом Литвиным, о чём он лично заявил в одном из интервью.

Как пояснила в своем телеграм-канале Мизулина, ранее бойцы СВО уже обращались в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, связанной с покупкой военного билета Литвиным, однако о результатах проверки по данному факту заявителям не сообщалось.