Даванков призвал к мораторию на закон о поиске экстремистских материалов в Сети

В России возбуждено первое дело за поиск экстремистской информации в Интернете, однако это может стать пагубной судебной практикой и «ловушкой для миллионов людей», которые из любопытства читают подобную информацию в Сети. Таким мнением поделился зампредседателя Госдумы РФ, первый заместитель руководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«Я выступал против этого закона в Госдуме. Тогда коллеги говорили, что он не станет угрозой для обычных людей. Но вот первое доказательство обратного. <...> За последний месяц запрос «РДК»* вводили более 100 тысяч раз, «Азов»* — 6 тысяч», — написал он в телеграм-канале.

В реестре экстремистских материалов, напомнил Даванков, почти 5,5 тысячи наименований. По его мнению, миллионы россиян хотя бы раз натыкались в Сети на что-то из этого списка, поэтому могут появиться основания для их привлечения к ответственности. Даванков уверен, что нужно ввести мораторий для применения такого закона. С такой инициативой чиновник намерен обратиться в правительство РФ.

Напомним, 1 сентября вступил в силу закон, предусматривающий штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в Интернете. Накануне сообщалось о первом деле по данному закону. Обвиняемым стал 20-летний работник медучреждения из Каменск-Уральского. Данные о нём передал оператор связи. Мужчина искал в Сети информацию о «РДК»* и «Азове»*. Суд над ним уже начался. По словам адвоката, его клиент просто очень «любознательный» и случайно «наткнулся» в Сети на экстремистские материалы.

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