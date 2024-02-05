"Закон Мизулиной": В России предложили наказывать доносчиков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разработал законопроект о введении в РФ административного наказания в случаях злоупотребления правом на обращение в госорганы. Он отметил, что мера может быть введена за частые сообщения в ведомства для привлечения внимания СМИ к возможным нарушениям законодательства при том, что в результате проверки таких нарушений обнаружено не было.

В качестве наказания законопроектом предложены обязательные работы на срок до 100 часов, а также запрет администрировать сайты до трёх лет. В пояснительной записке указано, что также закон предполагается распространить на администрирование личных страниц и сообществ в соцсетях. Даванков, комментируя предложение, отметил, что в России много медийных лиц, которые построили карьеру на травле "неугодных артистов".

"Самое странное, что эти организации ещё и получают госфинансирование через НКО, а некоторые читают лекции студентам. По сути, доносы стали для них работой. Мы не раз призывали их остановиться, но доносчиков остановит только закон. Я называю его "законом Мизулиной", — сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба фракции.