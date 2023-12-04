Предложение ввести в России ответственность за ложные доносы на семьи является верным, считает член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что сам часто сталкивается с жалобами на традиционалистские семьи, которые воспитывают своих детей скромнее, чем соседи.

"Семьи более-менее традиционалистского воспитания, где детям, предположим, родители не разрешают пользоваться смартфонами, не дают возможность покупать ту одежду, которую им хотелось бы, более аскетично воспитывают, подвергаются нападкам со стороны таких жалобщиков", — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что иногда также встречается чуть ли не произвол со стороны сотрудников органов опеки, представленных "тётками с халой на башке", которые "пять раз разведены" и ничего не понимают в вопросе семьи, но хотят показать свою эффективность — третируют ячейки общества с небольшим достатком, но традиционалистскими нравами и аккуратно одетыми детьми.

Подобные случаи, по словам Милонова, заканчивались "вытаскиванием" детей из "лап" таких сотрудников. Причём подобное не выходит на публику, потому что эти семьи не активничают в социальных сетях и не готовы сразу делиться своими историями.

"Семья должна быть защищена от доноса, потому что доносы стали просто бичом. К сожалению, со времён Михаила Афанасьевича Булгакова и борьбы за подвальное помещение ничего не поменялось", — подчеркнул депутат.

Парламентарий не стал отвечать на вопрос о конкретном наказании, отметив, что любой "Алоизий Могарыч" должен быть подвергнут публичному наказанию, иначе дело может дойти до самосуда. Подобное поведение, считает он, необходимо сделать общественно порицаемым, чтобы "жалобщики" думали перед написанием доносов.

Милонов отметил, что доносчики так и не перевелись со времён сталинских репрессий, когда расстреливали их жертв, а сами они выжили и "проросли своей чёрной плесенью дальше". В конце концов "дух доносительства" на семьи должен быть искоренён, считает депутат.

"При этом должен быть абсолютно объективный контроль за теми случаями, когда действительно нарушаются права ребёнка, а таких случаев очень много", — заключил он.

Напомним, в Госдуме предложили ввести наказание за ложные доносы на семьи. Как отметил в интервью "Парламентской газете" глава межфракционной группы по защите традиционных ценностей Пётр Толстой, российские органы опеки сформированы на основе ювенальных подходов Запада, однако государство не должно вмешиваться в семьи. По его словам, бывает так, что жалобы возникают из-за чьего-то недовольства методами воспитания детей.