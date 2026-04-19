В Общественной палате предложили продлить учебный год в России до середины июня

Учебный год в школах России необходимо продлить на две недели. Это предложение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он считает, что такие занятия должны быть внепредметными и творческими, сообщает ТАСС.

Гриб отметил, что российские школьники имеют самые длинные летние каникулы. По его мнению, первые две недели июня можно использовать для креативных занятий.

«В России летние каникулы длятся больше трёх месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — сказал он.

Он добавил, что учителям за такие занятия нужно достойно платить. Школьники, как считает член ОП, перегружены заданиями в течение года. Поэтому он предложил обсудить идею «творческой пятой четверти». Она может длиться до 15 июня или весь месяц.

Ранее Минпросвещения России утвердило учебную нагрузку для старших классов. Объём нагрузки для учеников 10–11 классов определён в пределах от 2312 до 2516 часов за два года обучения. Минимальный показатель соответствует пятидневной учебной неделе с нагрузкой 34 часа в неделю. Максимальный показатель установлен для шестидневной недели с нагрузкой 37 часов в неделю. Новый стандарт обучения для старшеклассников вступит в силу с 1 сентября 2027 года.