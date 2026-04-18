Минпросвещения утвердило нагрузку для учеников старших классов

Минпросвещения России определило объём учебной нагрузки на школьников 10–11 классов. Как сообщил РИА «Новости» эксперт ведомства и руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, за два года обучения старшеклассники должны освоить от 2312 до 2516 часов.

Нижняя граница в 2312 часов соответствует максимальной недельной нагрузке при пятидневной учебной неделе — 34 часа в неделю. Верхняя граница в 2516 часов — при шестидневной неделе — 37 часов в неделю.

Новый стандарт обучения для 10–11 классов вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее преподаватель ВШЭ Тарас Пащенко объяснил, что люди не могут применить знания на практике из-за иллюзии понимания и пассивного обучения. Узнавание информации не равно её использованию, а без активного извлечения из памяти знания быстро забываются. Чтобы сформировать навык, нужно не просто слушать лекции, а выполнять задания, анализировать реальные ситуации и практиковаться.