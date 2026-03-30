Учитесь, но ничего не меняется? Раскрыта главная ловушка современного образования

Многие люди учатся, но не могут применить знания на практике — это связано с иллюзией понимания и отсутствием активного использования информации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал преподаватель НИУ ВШЭ Тарас Пащенко.

По словам эксперта, сегодня обучение часто превращается в пассивное потребление контента. Человек может понимать лекции и узнавать знакомые концепции, но это не значит, что он сможет применить их в новой ситуации.

С точки зрения когнитивной психологии, есть несколько причин. Первая — иллюзия понимания: узнавание информации не равно способности использовать её. Вторая — проблема переноса знаний: информация, усвоенная в одном контексте, не переносится в другой. Третья — особенности памяти: знания закрепляются, когда их регулярно извлекают из памяти, а пассивное чтение или прослушивание быстро забывается.

Пащенко приводит пример: если вы обсуждали подкаст с друзьями или пересказывали его, запоминание и применение будут намного эффективнее, чем если просто прослушали.

«Попробуйте вспомнить, о чём был подкаст, который вы прослушали месяц назад. Скорее всего, в памяти возникнет основная идея, но детали вспомнить будет гораздо труднее. Если же вы обсуждали подкаст с друзьями, пересказывали его содержание, то ситуация с запоминанием и применением знаний будет куда позитивнее», — сказал он.

Лекции и курсы полезны для введения в тему и систематизации, но навык формируется через действия. Если цель — научиться применять знания, процесс должен включать задания, обсуждения, анализ реальных ситуаций и практику. В начале важно определить, какое действие вы должны уметь выполнять, а затем подбирать методы.

Ранее Life.ru рассказывал что Минпросвещения подготовило новый образовательный стандарт для обучения учеников 10-11 классов. Теперь учащиеся старших классов смогут изучать все дисциплины на базовом уровне вместо изучения предметов по выбору.