Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

Минпросвещения разработало новый образовательный стандарт для учеников 10–11-х классов. Документ вступит в силу 1 сентября 2027 года, но школам рекомендуют готовиться уже сейчас. О ключевых изменениях РИА «Новости» рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

Главное нововведение касается профильного обучения. Теперь старшеклассники смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. При этом для тех, кто хочет углублённо заниматься определёнными науками, сохраняются все существующие профили. Кроме того, внутри них можно будет создавать специализированные классы — медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.

Второе важное изменение — впервые чётко прописаны требования к оснащению предметных кабинетов. В перечне оборудования — цифровые лаборатории по химии и физике, бинокулярные микроскопы, модели ракет и многое другое. Это, по словам Костенко, гарантирует практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.

