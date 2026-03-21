Российских учителей хотят проверять на сомнительный контент в соцсетях

Соцсети учителей в России хотят проверять на сомнительный контент при приёме их на работу. Если на странице педагога есть пикантные фото и другой провокационный материал, то его нельзя подпускать к детям, считают в Национальном родительском комитете. «Вечерняя Москва» узнала у председателя комитета, лидера волонтёрского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирины Волынец, действительно ли нужна такая мера.

По её словам, подобная инициатива необходима, потому что учителя являются примером для детей, и вопрос этот назрел давно: педагог — это образец для подражания, и его публичный образ должен соответствовать высоким стандартам. Эксперт напомнила, что уже не раз были ситуации, когда контент в соцсетях учителя вступал в противоречие с его профессиональным статусом, однако важно провести чёткую грань.

Именно для этого ещё в 2019 году предлагалось разработать единый регламент профессионального поведения педагогов, включая поведение в интернете. Цель такого регламента не закрутить гайки, а защитить учителей от субъективных и предвзятых оценок. Так, фото в купальнике с семейного отдыха на море или снимки с занятий спортом не должны быть поводом для травли или увольнения.

Грань проходит там, где контент становится провокационным, содержит откровенную эротику или пропаганду того, что противоречит традиционным ценностям. Если педагог участвовал в сомнительных развлекательных шоу в прошлом, это тоже должно быть предметом анализа при приёме на работу, чтобы избежать репутационных рисков для школы.

«Нужно уйти от понятия «аморальное поведение» как от растяжимого и субъективного и четко прописать: вот это — неприемлемо для педагога, а это — касается только его частной жизни и не является поводом для санкций», — подчеркнула Волынец.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо возвращать практику создания специальных школ для детей с девиантным поведением. По его словам, отсутствие дисциплины в детстве часто приводит к неисправимой деформации характера.