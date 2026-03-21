«В обычных условиях не починить»: Вассерман призвал отправлять хулиганов в спецшколы

Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru

В России необходимо возвращать практику создания специальных школ для детей с девиантным поведением, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, отсутствие дисциплины в детстве часто приводит к неисправимой деформации характера — многие современные взрослые являются наглядным примером того, как недостаток воспитания в школьные годы негативно отразился на личности.

В Саратове восьмиклассник избил стулом учителя физики в его первый рабочий день

Парламентарий раскритиковал действующую систему образования. По его мнению, советский опыт работы с хулиганами был более эффективным, поскольку предлагал конкретные инструменты для коррекции поведения подростков. Однако создание спецшкол должно быть крайней мерой.

«Но, к сожалению, действительно бывают и настолько искаженно формирующиеся личности, что без специальных принудительных мер не обойтись. Везде возможно формирование личности настолько искажённой, что в обычных условиях её не починить», — отметил эрудит в беседе с «Абзацем».

Напомним, ранее в России предложили отправлять в спецучреждения школьников с систематическими нарушениями. Авторы инициативы предложили дать школам право направлять учеников в специализированные учебно-воспитательные учреждения открытого типа. Речь идёт о подростках от 11 до 18 лет, которые регулярно нарушают дисциплину или уже привлекались к уголовной ответственности.

